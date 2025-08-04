DEM Parti'den komisyon ismine ilişkin açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Komisyonun adının ne olacağına dair soruyu yanıtlayan Koçyiğit, "Bir komisyon adı formülasyonuna biz de sıcak bakarız. Aslında Meclis Başkanı'nın bu konuda bir formülasyonu var. Bize de ilettiler. Muhtemelen yarın bunu komisyon toplantısında da dile getireceklerdir. Öyle bir formülasyon sanırım bizi de tatmin eder" diye konuştu.

PARTİLER HANGİ İSMİ ÖNERDİ? AKP ve iktidar yetkilileri komisyonu "Terörsüz Türkiye" başlığıyla adlandırırken, MHP, "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" adını önerdi. DEM Parti'nin önerisi "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" olurken; CHP ise "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" ismini önerdi.

Komisyona ilişkin usul ve esasların ne şekilde olacağına dair sarf edilen sözleri doğru bulmadıklarını belirten Koçyiğit şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci ismine karşı olan fikrimizin tekrardan altını çizmek istiyorum. Bu süreci terör üzerinden nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz. Demokrasiyi, barışı, Kürt sorununun demokratik çözümünü içeren bir perspektifin hızlı bir şekilde yerine konması gerektiğinin altını çizerim. Yarın hem komisyonun adı hem çalışma sistematiği hem de çalışma takvimine ilişkin bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyoruz. Ne kadar süreyle çalışacağı, nasıl bir yöntemle çalışacağı, çalışma ilkelerinin ne olacağı ve komisyon adının ne olacağına dair de komisyon kendi toplantısını yaptıktan sonra muhtemelen Meclis Başkanı kamuoyuna da bir açıklama yapacaktır. Kesinlikle bu komisyonun adının Kürt sorunun demokratik çözümüne, Türkiye’deki toplumsal barışa hizmet edecek bir isim olması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla barış ve demokrasi perspektifini ıskalayan bir ismi açıkçası doğru bulmadığımızı söyledik. Demokrasi kavramı mutlaka komisyon adında geçmelidir. Toplumsal barış olursa çok çok iyi olur çünkü bu süreç demokratik toplum ve devletin demokratik dönüşüm sürecidir. Demokrasi perspektifi olmadan Kürt sorununun çözümünü istemek koşulu olmayacaktır. Türkiye demokratikleştikçe Kürt sorunu çözülecek, Kürt sorunu çözüldükçe de Türkiye demokratikleşecek. Demokratikleşme perspektifini temel eksen olarak alıyoruz.

"DEMOKRASİ KAVRAMINDA ISRARCIYIZ"

Aslında biz daha önce isim önerimizi yapmıştık: "Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu" demiştik fakat bu konuda bir mutabakat önemli. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği, daha toplumu ifade eden, süreci tarif eden bir isme ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kavramsal olarak demokrasi kavramında ısrarcıyız. Demokrasi kavramının geçeceği komisyon adı formülasyonuna biz de sıcak bakarız. Aslında Meclis Başkanı’nın bu konuda bir formülasyonu var, bize de ilettiler. Muhtemelen yarın bunu komisyon toplantısında da dile getireceklerdir. Öyle bir formülasyon sanırım bizi de tatmin eder."

Koçyiğit devamında şunları kaydetti:

"YÜZDE YÜZ BASINA KAPALI YA DA AÇIK FORMÜLASYON MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

"Partilerin bunu tek taraflı belirlemesinin doğru olmadığını ifade edelim. AK Parti Grup Başkanı’nın komisyonun çalışma ilkesini henüz komisyon toplanmamışken ‘Şöyle çalışacak’ demesini doğru bulmadığımızın altını çizmek isterim. Komisyonun bir hukuku var ve komisyon bunu karar altına alacaktır. Her partinin kendi önerisi olacak ve mutabakat sağlanacağına da inanıyoruz. Yüzde yüz basına kapalı ya da açık bir formülasyon çok mümkün görünmüyor. Sonuçta bazı bilgilendirmeler olacak; MİT, Milli Savunma bilgilendirecek. O anlamıyla kapalı olmasının daha faydalı olacağı bölümleri kesinlikle olacaktır ama bu şeffaf olmayacağı anlamına gelmiyor. Sürecin şeffaf olması, topluma anlatılmasının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Günün sonunda basına kapalı olması kararı da alınabilir ama komisyon bileşenleri tarafından üzerinde mutabakata varılmış bir şekilde toplumun bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yoksa komisyonu gündelik polemiğe çeken tartışmaları kamuoyuna çekip kafa karıştıran bir tarzın çok sonuç alıcı olmayacağını biz de belirtmek isteriz.

"ÜZERİNDE ANLAŞILAN BAŞLIKLAR KAMUOYUNA ANLATILIR"

Üzerinde anlaşılan başlıklar kamuoyuna anlatılır. Sonuçta komisyon nitelikli çoğunlukla karar alacağı için -bizim de talebimiz buydu- üzerinde anlaşılan ve kamuoyunun gerçekten bilmesi gereken bilgiler üzerinden bir bilgilendirme yapılacaktır. İçerik birlikte belirleneceği için kamuoyunun bilmesi gereken bütün bilgilerin paylaşılacağını düşünüyorum. Bir eksiklik olursa da muhalefet olarak oradayız, sürece müdahil oluruz. Bütün siyasi partilerin bu komisyona dahil olması gerektiğini kamuoyuna ifade etmiştik. Her siyasi partinin bu sürece dair farklı fikirleri, önerileri, itirazları olabilir fakat bu itirazlarını, önerilerini gelip komisyonda yapmalarının doğru olacağını söyledik."