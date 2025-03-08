DEM Parti'den Lazkiye mesajı: Sivillere yönelik gerçekleşen katliamları kınıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), MYK imzasıyla yayımladığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Alevilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

DEM Parti'nin açıklamasında "Kendilerini 'Suriye Ordusu' olarak tanımlayan HTŞ’li selefi grupların, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyoruz" denildi.

"SURİYE MÜDAHALEYE AÇIK HALE GELİYOR"

Açıklamada, Colani ve kontrolündeki HTŞ’nin Suriye’de kapsayıcı olacağına dair şüphelerin 25 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen “Suriye Ulusal Diyalog Konferansı” ile arttığı vurgulanırken "Suriye’de kapsayıcı ve hızlı demokratik geçişi sağlayacak mekanizmaların kurulmaması, Suriye’yi uluslararası müdahaleye gün geçtikçe daha açık hale getirmektedir" denildi.

Uluslararası topluma ve Türkiye'ye 'demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olma' çağrısı yapılan açıklama şu şekilde sonlandırıldı:

"Kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Dürzilerin, Hıristiyanların ve daha birçok toplumsal kesimin dahil edileceği kapsayıcı bir yönetim, hem böylesi çatışma ve katliam girişimlerinin önünü alacaktır hem de Suriye’de istikrarsızlıktan ve çatışmadan faydalanmak isteyen çıkar gruplarına bir cevap olacaktır.

DEM Parti olarak, Esad rejimi sonrasında başta soykırım tehdidi olmak üzere, halkların hayati nitelikteki kaygılarını giderecek bütün barışçıl ve demokratik girişimleri desteklediğimizi yeniden beyan ediyor ve tüm tarafları bu doğrultuda harekete geçmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve Türkiye’yi de demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz."