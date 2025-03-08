DEM Parti'den Lazkiye mesajı: Sivillere yönelik gerçekleşen katliamları kınıyoruz
DEM Parti, Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların farklı inanç gruplarına yönelik saldırılarına dikkat çekilirken uluslararası topluma ve Türkiye'ye çağrı yapıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), MYK imzasıyla yayımladığı açıklamada Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Alevilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
DEM Parti'nin açıklamasında "Kendilerini 'Suriye Ordusu' olarak tanımlayan HTŞ’li selefi grupların, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyoruz" denildi.
"SURİYE MÜDAHALEYE AÇIK HALE GELİYOR"
Açıklamada, Colani ve kontrolündeki HTŞ’nin Suriye’de kapsayıcı olacağına dair şüphelerin 25 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen “Suriye Ulusal Diyalog Konferansı” ile arttığı vurgulanırken "Suriye’de kapsayıcı ve hızlı demokratik geçişi sağlayacak mekanizmaların kurulmaması, Suriye’yi uluslararası müdahaleye gün geçtikçe daha açık hale getirmektedir" denildi.
Uluslararası topluma ve Türkiye'ye 'demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olma' çağrısı yapılan açıklama şu şekilde sonlandırıldı:
"Kadınların, Alevilerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Dürzilerin, Hıristiyanların ve daha birçok toplumsal kesimin dahil edileceği kapsayıcı bir yönetim, hem böylesi çatışma ve katliam girişimlerinin önünü alacaktır hem de Suriye’de istikrarsızlıktan ve çatışmadan faydalanmak isteyen çıkar gruplarına bir cevap olacaktır.
DEM Parti olarak, Esad rejimi sonrasında başta soykırım tehdidi olmak üzere, halkların hayati nitelikteki kaygılarını giderecek bütün barışçıl ve demokratik girişimleri desteklediğimizi yeniden beyan ediyor ve tüm tarafları bu doğrultuda harekete geçmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumu ve Türkiye’yi de demokratik bir geçiş süreci için kolaylaştırıcı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz."
Lazkiye'deki çatışmalar
Lazkiye bölgesinde HTŞ karşıtı silahlı gruplar, HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye yönetiminin askerlerine saldırı düzenledi. Çatışmalar yaklaşık 3 gündür sürerken yeni Suriye hükümeti ordusuna mensup 10'dan fazla askerin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Tartus ve Humus'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.