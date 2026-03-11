DEM Parti'den Levent Gültekin'e 'hödük' tepkisi: Meczup ve trol gibi hareket ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), gazeteci Levent Gültekin'in, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında kullandığı 'hödük' sözüne tepki gösterdi.

DEM Parti'nin açıklamasında bunun 'gazetecilik değil seviyesizlik' olduğu ifade edildi.

DEM Parti, Gültekin'in kullandığı ifadeler için "Halk iradesini temsil edenler hakkında böyle bir üslupla konuşmak gazetecilik değil bu ülkenin hiç de ihtiyacı olmayan bir zihniyetin tetikçiliğini yapmaktır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Gültekin'in 'muktedirlere boyun eğdiği', etik ilkeleri hiçe saydığı ve bir 'meczup ve trol gibi' hareket ettiği de savunuldu.

"GAZETECİLİK DEĞİL SEVİYESİZLİK"

DEM Parti'nin Gültekin hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Levent Gültekin’in Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Bir gazeteciye yakışan şey fikir üretmek, eleştiri yapmaktır; hakaret etmek değil. Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir. Halk iradesini temsil edenler hakkında böyle bir üslupla konuşmak gazetecilik değil bu ülkenin hiç de ihtiyacı olmayan bir zihniyetin tetikçiliğini yapmaktır.

'MECZUP VE TROL GİBİ HAREKET EDİYOR'

Bu dili kullanmayı alışkanlık haline getiren bu had bilmez şahsiyetin bugüne kadar muktedire boyun eğdiğini ama muhalife hakaret etmekten geri kalmadığını herkes çok iyi bilmektedir. Gültekin gazetecilik etiği ve ilkelerini hiçe saymakta, bir meczup ve trol gibi hareket etmektedir. Kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz: Hakaret ile gazetecilik yapılmaz."

LEVENT GÜLTEKİN NE DEMİŞTİ?

Levent Gültekin, YouTube kanalındaki programında İranlı Kürtlerle ilgili yapılan değerlendirmelere Tuncer Bakırhan'ın yanıtını değerlendirmişti. Gültekin, "'Abi sen aklını kendine sakla' demek hödüklüktür, kusura bakma ergenliktir" demişti.