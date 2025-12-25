DEM Parti'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlere ilişkin suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürler eden taraftar grupları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlara ilişkin; Bursaspor taraftar gruplarından tezahüratlara katılan şahıslar, tezahüratları organize eden tribün liderleri ve amigolar, Bursaspor Kulübü yöneticileri, aynı tezahüratı tekrar eden Ankaragücü taraftar grupları ve yönlendiricileri, karşılaşmada görevli hakem ve teknik kadrolar, müsabakalarda görevli TFF temsilci ve gözlemcilerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu suç duyurusu metninde şu ifadeler yer aldı:

“Leyla Zana’ya yöneltilen tezahüratlar bu kesişimsel ayrımcılığın somut örneğini oluşturmaktadır. Türkiye’de son yıllarda futbol alanında taraftar grupları ve teknik yöneticiler üzerinden üretilen kadın düşmanı söylem ve pratiklerin giderek yaygınlaştığı; futbolun görünürlüğü nedeniyle bu dilin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiği açıktır. Her gün kadınların erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ülkede, kadın bir siyasetçiye yönelik sinkaflı ve aşağılayıcı tezahüratların futbolda görünür kılınması ve yaptırımsız bırakılması; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen, kadınlara yönelik şiddeti dolaylı biçimde meşrulaştıran ve bu yapısal sorunu derinleştiren bir işlev görmektedir.

'NEFRET TEMELLİ DİLİ NORMALLEŞTİRİYOR'

Şüphelilerin bu eylemleri, yukarıda işaret edilen suçların tümüne vücut vermekle beraber; toplumsal barışı bozmaya yönelik, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtan ve siyasi parti faaliyetlerini engellemeyi amaç edinen bir girişimdir. Stadyum gibi kamusal bir alanda, binlerce kişinin önünde ve tribün liderleri aracılığıyla organize şekilde gerçekleştirilen bu fiiller; kadınlara ve Kürtlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve nefret temelli dili normalleştirme amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle olay, yalnızca bireysel onur ihlali değil; toplumsal eşitlik ilkesine ve birlikte yaşama iradesine yönelik açık bir saldırıdır.”

DEM Parti, suç duyurusunda bulunduğu kişiler hakkında “Hakaret, görevi kötüye kullanma", "nefret ve ayrımcılık", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama", "suç ı̇şlemeye tahrik" gibi suçlamalarla iddianame hazırlanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmiş, taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştü.

Küfürlü tezahürat nedeniyle Bursaspor'a 16 bin TL para cezası verilmişti.