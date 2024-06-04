DEM Parti'den Meclis'te kürsü eylemi kararı

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti Meclis Grubu, Meclis kürsüsünde eylem yapacak. DEM Partililer, gece saatlerine kadar Meclis'te nöbet tutacak.

Güncel 04.06.2024 15:28 Giriş: 04.06.2024 15:28

Güncelleme: 04.06.2024 15:36 Kaynak: Haber Merkezi

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