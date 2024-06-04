DEM Parti'den Meclis'te kürsü eylemi kararı
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti Meclis Grubu, Meclis kürsüsünde eylem yapacak. DEM Partililer, gece saatlerine kadar Meclis'te nöbet tutacak.
DEM Parti Meclis Grubu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için Meclis kürsüsünde eylem yapma kararı aldı.
DEM Parti'nin "Kayyum atamasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması" başlıklı grup önerisinin okunmasının ardından eylem başlanacak.
Kürsüde eylem yapacak olan DEM Partililer, gece 12.00'ye kadar Meclis'te nöbet tutacak.
NE OLMUŞTU?
31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polisler tarafından baskın yapılmıştı.
Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.