DEM Parti'den Meclis'te kürsü eylemi: Milletvekilleri nöbet tutacak

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden DEM Parti Meclis Grubu, Meclis kürsüsünde eylem gerçekleştirdi. DEM Partililer, gece saatlerine kadar Meclis'te nöbet tutacak.

DEM Parti Meclis Grubu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için Meclis kürsüsünde eylem yapma kararı aldı.

DEM Parti'nin "Kayyum atamasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması" başlıklı grup önerisinin okunmasının ardından milletvekilleri kürsüye geldi.

Milletvekilleri, kürsüde 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı döviz taşıdı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

Kürsüde eylem yapan DEM Partililer, gece saatlerine kadar Meclis'te nöbet tutacak.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polisler tarafından baskın yapılmıştı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.