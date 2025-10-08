DEM Parti'den Meclis'te 'Selahattin Demirtaş' protestosu

Adalet Bakanlığı'nın AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına itiraz etmesine tepki gösteren DEM Parti milletvekilleri, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere siyasi tutukluların fotoğraflarının yer aldığı dövizler ve alkışlarla kararı protesto etti.

TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl'ün Başkanlık Divanı ile Genel Kurul Salonu'na gelmesinin ardından DEM Parti grubu ayağa kalkarak alkış başlattı.

AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına yönelik kararına Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesine tepki gösteren DEM Partililer, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere siyasi tutukluların fotoğraflarının yer aldığı dövizler ve alkışlarla kararı protesto etti. Protestonun ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, oturuma ara verdi.