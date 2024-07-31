DEM Parti'den "Meclis'teki görüşmelere az vekil katıldı" eleştirilerine yanıt

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sokak hayvanlarına yönelik kanunun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine DEM Parti'li milletvekillerinin az katılım gerçekleştirdiğine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Görüşme takvimini öngörmediklerini kaydeden Koçyiğit, DEM Parti'li milletvekillerinin oylamaya katılmamasının bir tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığını aktardı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koçyiğit, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıyı DEM Parti olarak kınadıklarını ifade belirterek, "İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırının ve İran'a yapılan saldırının, bölgesel bir savaşı tetikleme riskini ve İsrail-Filistin arasındaki savaşı çok daha ciddi boyuta evrilteceği riskini hepimizin görmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili tarafları sağduyulu davranmaya davet eden Koçyiğit, "Orta Doğu'da acil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Koçyiğit, sağduyulu olmayan açıklamaların, her gün daha fazla Filistinlinin hayatına mal olduğunu belirtti.

"SOKAK KÖPEKLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda, DEM Parti olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Koçyiğit, sokak hayvanlarına yönelik kanununa karşı sokaklarda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

DEM Parti'li hiçbir belediyenin bu yasayı uygulamayacağını dile getiren Koçyiğit, "aşıla, kısırlaştır, yerinde yaşat" ilkesiyle sokak köpeklerini korumaya devam edeceklerini kaydetti.

"MECLİS'TEKİ GÖRÜŞMELERE AZ KATILIM" YANITI

Sokak hayvanlarına yönelik kanunun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine DEM Parti'li milletvekillerinin az katılım gerçekleştirdiğine yönelik eleştirilere yanıt veren Koçyiğit, "Biz, AKP Grubu'na 'Meclis takvimini netleştirin ve yaz sürecini beraber planlayalım' önerisiyle gittik ama ne yazık ki önerimize olumlu yanıt vermediler" ifadesini kullandı.

Bu görüşme takvimini öngörmediklerini kaydeden Koçyiğit, DEM Parti'li milletvekillerinin oylamaya katılmamasının bir tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığını aktardı.

Koçyiğit, annesi İpek Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da taziyesi devam ettiği için görüşmelere katılamadığını ifade etti.

DEM Parti, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine 35 ret oyu vermişti. 22 milletvekili, Meclis'teki görüşmelere katılmamıştı.