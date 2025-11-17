DEM Parti'den Mehmet Uçum'un 'özel yasa' önerisine ilişkin açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin kararı sonrası tahliyesinin beklendiğini dile getiren Temelli, "Hâlâ bekliyoruz. Neden tahliye edilmediğine dair hiçbir açıklama yok. Selahattin Demirtaş ve bu davadan yargılanan bütün arkadaşlarımızın hemen bırakılması gerekiyor. Şu anda AİHM'in kararını uygulamayarak istinaf mahkemesi suç işliyor" ifadelerini kullandı.

MEHMET UÇUM'UN ÖNERİSİ

Temelli, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un yazısında Şeyh Said isyanından sonra çıkartılan özel bir yasadan bahsettiğinin ve bu yasanın bugüne uyarlanmasından söz etmesinin sorulması üzerine Temelli, şöyle konuştu:

"Özellikle 26 Ekim'e kadar gelen süreçte önemli adımlar atıldı. Tek yanlı atıldı. Diğer tarafın adım atacağı en önemli mevzusu, bu özel yasa meselesine odaklanıyor. Bu özel yasanın nasıl olması gerektiğine dair de Meclis Komisyonu görüşmeleri tamamladıktan sonra raporunu yazacak, bu rapor çerçevesinde çeşitli görüşler alınacak. Bu da bir görüştür. Kanun teklifine doğru yol alacağız. Umarım çok gecikmeyiz. Toplumun beklentilerinin önemli bir kısmını sağlarsa sağlıklı bir şekilde yol katedebiliriz. Bu meselenin çözümünde birçok dinamiğin eş güdümlü harekete geçmesi lazım. Bunun yönetimi önemlidir."

İMRALI ZİYARETİ

"İmralı ziyaretini ne zaman komisyon gündeminde göreceğiz? Çekilme kapsamında örgütün Zap Bölgesi'nden tamamen çekildiğine dair sosyal medya paylaşımlarına dair değerlendirmeniz nedir?" soruları üzerine Temelli, şu yanıtı verdi: