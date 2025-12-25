DEM Parti'den MHP'ye "kırmızı çizgi" yanıtı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir" açıklamasına "Kırmızı çizgiler yerine gelin, barış hukukunu ortaya koyalım" sözleriyle yanıt verdi.

Partisinin komisyonun raporuna getirilen eleştirileri değerlendiren Doğan, "Raporumuzda bildiğiniz gibi komisyona iletildi, farklı şekillerde tartışılmaya çalışıldı. Ayrılıkçı bir rapormuş gibi konuşmaya çalışanlar bile oldu. Aksine biz bir arada yaşamın nasıl mümkün olabileceğine ilişkin sorulara en gerçekçi yanıt veren siyasi partiyiz" dedi.

"EN TUTARLI PARTİ BİZİZ"

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda en tutarlı siyasi parti neden DEM Parti? Bu konuda da bir tevazu göstermemize sanıyorum gerek yok. Mücadelemiz ortada. Partimizin programı, tüzüğü, bugüne kadar bu uğurda ödediği bedeller, göze aldığı riskler ortada. Dolayısıyla bizim Feti Yıldız ve tüm siyasi partilere az önce söylemek istediğim de buydu. Kırmızı çizgiler yerine gelin böyle çizgiler koymayalım. Barış hukukunu ortaya koyalım. Rasyonel bir biçimde ortaya koyalım. Şimdi silah bırakmış bir örgütten bahsediyoruz. Hatta silahlarını yakmış bir örgütten bahsediyoruz. Böyle bir siyasal irade ortaya koymuş. Kendini fesetmiş bir örgütten bahsediyoruz."

MHP'li Feti Yıldız, İlk 4 maddenin kendileri açısından tartışmaya kapalı olduğunu, "Hiçbir parti veya kişi, mevcut anayasal düzenin meşruiyetini tartışmalı hale getirerek, ülkenin temel hukuki çerçevesinin yeniden müzakere edilmesini öneremez. Bu tip önermeler tarafımızdan dinlenmeye değer bulunmaz" sözleriyle belirtmişti.