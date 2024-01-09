DEM Parti'den Murat Kurum'un adaylığına ilişkin değerlendirme

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Murat Kurum'un İstanbul adaylığına ilişkin, "İmar affı ile anılan, yaptığı hiçbir proje hayata geçmeyen eski bir bakanı aday olarak açıkladılar. Bu da kentsel rantlar peşinde koşacağını bir kez daha gösteriyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Temelli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığını, halkın haber alma hakkının engellendiğini belirten Temelli, son günlerde gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik düzenlemenin gündeme geldiğini, bu konuda ne tür ayrımcılıklar yaşanacağının görüleceğini söyledi.

CAN ATALAY KARARINA TEPKİ

Sezai Temelli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının bir yargı darbesi olduğunu ve kararla Anayasa'nın ihlal edildiğini belirterek, "Meclis Başkanı, Can Atalay kararının okunmasını sağlamamalıdır, bir Anayasa ihlalini yapmamalıdır. Yapılması gereken Meclisin ortak iradesiyle Yargıtayın bu yanlış kararını durduracak, darbe girişimine son verecek, Anayasa ihlallerinin yolunu kapatacak bir girişimin hayata geçmesidir" diye konuştu.

MURAT KURUM YORUMU

AKP'nin, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu hatırlatan Temelli, "İmar affı ile anılan, yaptığı hiçbir proje hayata geçmeyen eski bir bakanı aday olarak açıkladılar. Bu da kentsel haklarla alakası olmayan bir anlayışın, kentsel rantlar peşinde koşacağını bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.