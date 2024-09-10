DEM Parti'den Narin için Meclis'e araştırma önergesi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran öldürülmesine ilişkin Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Cinayetin bütün yönleriyle araştırılması, güvenilir ve etkin bir soruşturma yürütülmesinin sağlanması, Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet, istismar ve ölüm ile ilgili önleyici politikaların geliştirilmesi amacıyla verilen önergede şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’da Narin Güran’ın kaybolması ve ardından 19 gün süren karanlık süreç, Türkiye’de çocukların yaşadığı hak ihlalleri ve güvenlik sorunlarını gözler önüne sermektedir. Narin’in cenazesinin bulunma süreci, soruşturmada yaşanan çelişkiler ve spekülasyonların yayılması, kamuoyunun bilgi edinme hakkını kısıtlayan gizlilik kararları derin bir güvensizlik yaratmış, yetkililerin olaya ilişkin çelişkili açıklamaları durumu daha da karmaşıklaştırmıştır. Bu süreçte, gazetecilere yönelik tehditler ve iktidar kanadından gelen açıklamalar, soruşturmanın adil yürütülmediği izlenimini pekiştirmiştir.

Narin Güran’ın ölümüne dair şüphelilerin arama kurtarma çalışmalarına dahil edilmesi ve köydeki suskunluk hali, olaya dair kirli ilişkileri ve nüfuzlu kişilerin etkisini gözler önüne sermektedir. Türkiye’de çocuk istismarı ve kaybolma vakaları her geçen gün artarken, ilgili kurumların bu konuda veri paylaşmaması ve etkili politikalar geliştirmemesi sorunları daha da derinleştirmektedir. Bu nedenle, Narin Güran cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması ve çocukların çocuk olmaktan gelen haklarını koruyarak ve üstün yararlarının gözetilmesi gerekliliğiyle etkili politikaların geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."