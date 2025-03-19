DEM Parti'den Newroz çağrısı: "İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkalım"

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek Newroz mitingine katılım çağrısı yaptı. Parti, mitingin demokrasi, özgürlük ve adalet vurgusuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Newroz'un demokrasi ve özgürlüğün simgesi olduğu ifade edildi. "Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır" denilen açıklamada, Türkiye'de demokrasinin ve halk iradesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin ve demokratik toplumun en temel ölçülerindendir" ifadelerine yer verildi.

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