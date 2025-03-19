DEM Parti'den Newroz çağrısı: "İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkalım"
DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Newroz'un demokrasi ve özgürlüğün simgesi olduğu ifade edildi. "Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır" denilen açıklamada, "İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz" denildi.
DEM Parti İstanbul İl Örgütü, 23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek Newroz mitingine katılım çağrısı yaptı. Parti, mitingin demokrasi, özgürlük ve adalet vurgusuyla gerçekleştirileceğini belirtti.
DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Newroz'un demokrasi ve özgürlüğün simgesi olduğu ifade edildi. "Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır" denilen açıklamada, Türkiye'de demokrasinin ve halk iradesinin önemine vurgu yapıldı.
Açıklamada, "Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin ve demokratik toplumun en temel ölçülerindendir" ifadelerine yer verildi.
"OPERASYONLARI KABUL ETMİYORUZ"
DEM Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Newroz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz.
Newroz demokrasi ve özgürlük iradesidir. Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır.
Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin, demokratik toplumun en temel ölçülerinden birisidir.
Newroz halkın kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdiği, kayyımcı anlayışlara karşı en güçlü mesajlarını verdiği bir buluşmadır. İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz."