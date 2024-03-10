DEM Parti'den 'Newroz' mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "2024 Newroz'u, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir Newroz olacaktır" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Newroz'u kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

"Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Kürt sorunu bir statü sorunudur. Gelin Kürt sorununu hep beraber çözelim" diyen Hatimoğulları, çağrılarını yinelediklerini belirtti.

Hatimoğulları, bu yıl kutlanacak Newroz'un bu çağrıyı daha da büyüteceğine inandıklarını ifade etti.

Tülay Hatimoğulları, "2024 Newroz'u, bir yandan kutlamalarımızı yaparken, siyasi taleplerimizi de en üst düzeye taşıyacağımız bir Newroz olacaktır. Newroz'umuz kutlu olsun. Bu coğrafyada kan, gözyaşı, acılar dinecek; barış, sevgi, kardeşlik, dostluk, adalet ve özgürlüklerin tohumunu hep beraber ekeceğiz, yeşerteceğiz." diye konuştu.​​​​​​​