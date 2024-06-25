DEM Parti'den 'normalleşme' çıkışı: CHP bu müsamereye son vermeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. 'Normalleşme' adı verilen sürecin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Bakırhan, CHP'ye "Bu müsamereye son verin" çağrısı yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına Mardin-Diyarbakır sınırında çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından bahsederek başlayan Bakırhan, yangın bölgesinde yaptıkları incelemeleri anlattı.

Bir kez daha yangında DEDAŞ'ın sorumluluğuna dikkat çeken Bakırhan, "Elektrik faturasını ödemeyen çiftçinin malına tarlada el koyan DEDAŞ, 50 yıllık odun direklerle hizmet üretiyor. 50 yıldır bölgede altyapı için tek bir yatırım yapmamışi o da bölgeyi sömürge olarak gördüğü için sürekli artı değerini alarak kârına'kar katmış. Kürt halkını cezalandırmak isteyen bir şirket olarak bölgede duruyor" dedi.

Bakrıhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"DEDAŞ insanların hayatına kastediyor, borcu bulunan çiftçilere verilen hibelere el koyuyor, hizmet etmiyor insanlara eziyet ediyor. Diyarbakır Başsavcılığı da yaptığı ön incelemede yangının elektrik tellerinden çıktığını, aslında DEDAŞ'ın buna yol açtığını açıkça ortaya koydu. Umarım savcılık da raporları doğrultusunda bu felakete sebebiyet veren insanların doğru şekilkde yargılanmasını sağlar."

"BİLMİYORSANIZ SESSİZ KALIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de grup toplantısında 'anız yangını' demesini eleştiren Bakırhan, "Yerinde inceleme yapmadan anız olduğunu nereden biliyorsunuz? DEDAŞ özel bir şirket, milliyetçilik yapıyorsunuz bari şirketin eksiklerini dile getirin, bilmiyorsanız da sessiz kalın" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakırhan sözlerine şöyle devam etti:

"Mesele Kürt olunca DEDAŞ'ı korumak kollamak için bile anız yangını diyorlar. Suçlu olarak köylüleri göstermeye çalışıyorlar. Nasıl bugüne kadar bölgede işledikleri suçların faturasını köylülere kestilerse bu yangının da suçunu köylülere kesmeye çalışıyorlar."

"BU ALÇAK SÜRÜSÜNE BİR SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI"

Yangınla ilgili sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımlara da tepki gösteren Bakırhan, "Muhalifin attığı tweet'e anında müdahale edip 4.30'da kapısını kırdırıp gözaltına aldıranlar 'Oh iyi oldu' diyen bu alçak sürüsüne bir soruşturma bile açmadılar. Bunu da unutmadık. Bizim acılarımıza gülüp gözyaşlarımızla alay ettikçe iflah olmayacaklar. Bizler bu ırkçlılığa karşı Türkiye'deki ezilenlerle birlikte ortak mücadeleyi yükselteceğiz. Devlet orada yok ama biz varız" dedi.

'NORMALLEŞME' ÇIKIŞI: "BU OYUN YETTİ ARTIK"

Bakırhan, 'normalleşme' süreci adı altında CHP ve AKP arasında yapılan görüşmelere de değindi. CHP'yi de eleştiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bir süre izleyip anlamaya çalıştık. Şu an açık ara Türkiye'deki birinci parti ana muhalefet partisidir. Zamanla bir müsamere oyunu oynanıyor. Yumuşama mı var, iyileşme mi? O koltuk mu bu koltuk mu? Bunun da bir sınırı var. Bununla vakit kaybedecek halimiz yok hepimizin durumu ortada. Başta ana muhalefet partisi bu müsamereye son vermelidir. Bu oyun artık yetti arttı bile. Ne yumuşama ne normalleşme görüyoruz. Kobani davasında verilen cezaları gördük. Küçük ortak zaten yumuşamayı reddetti."