DEM Parti'den Nusaybin'de yürüyüş: "Kürt'ün kimliğinin tanınması bu kadar mı zorunuza gidiyor?"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgeleri saldırmasını protesto etti.

DEM Parti, Suriye'nin kuzeyinde yine SDG kontrolünde bulunan Kamışlı sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş saat 11.00'de Nusaybin Eski Hacılar Mezarlığı'nda başladı.

DEM Parti'nin düzenlediği yürüyüşe partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı.

Yürüyüşün ardından DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar konuştu. Uçar, şunları söyledi:

"O kurşunlar Kürt'ün özgürlük talebine, kimliğine, mücadelesine... O yüzden sokaktayız. Bir kışkırtma ile değil yüzyıllık hafızayla sokaktayız. Bu hafıza 27 Şubat çağrısıyla düzelecek. Mazlum Abdi daha fazla kan dökülmesin diye açıklama yaptı. Halen daha kapsayıcılığı ve diplomasiyi önemsediklerini ifade ediyorlar. Çok kıymetli ve bu fırsat kaçırılmamalı. Peki HTŞ ne vaat ediyor Orta Doğu'ya? Kapkara bir karanlık. Kürt halkı Suruç'u, Ankara Garı'nı, Amed'i, Antep'i unutmadı. Kopkoyu bir karanlık, içinde ışık zerresi bile yok. 2012'den bu yana kendi eliyle özgürlüğü inşa edebilen tek bir yer var. Kürt'ün özgürlüğü, kimliğinin tanınması bu kadar mı zorunuza gidiyor? Kürtler herkesin hakkı olan özgürlüğünü, dilini, kimliğini istiyor. Kimsenin zoruna gitmesin. Yıllardır Türkiye'de demokratik siyaset yürütürken çabamız bu. Kürt hakkını alınca kimse hakkından bir şey kaydetmiyor. Biz yaşadığımız müddetçe Demokratik Suriye Güçleri'nin savunduklarını savunmaya devam edeceğiz. Kürt halkının da Türkmenlerin de bütün halkların özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."