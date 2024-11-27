DEM Parti'den "Öcalan ziyaretine izin çıktı" iddiasıyla ilgili açıklama

DEM Parti'nin İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildiğine yönelik iddialar bazı basın yayın kuruluşlarında haber oldu. DEM Parti ise, bilgilendirme not paylaşarak Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin henüz resmi bir bildirim ve geri dönüş gerçekleştirilmedini açıkladı.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamda, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay beklediğimizi yineler, bu konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı duyururuz" denildi.

Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) November 27, 2024

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elektronik ortamdan yaptığı başvuruda, "İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tülay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederiz" denilmişti.