DEM Parti'den operasyon açıklaması: Büyük bir provokasyon

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bu sabah saatlerinde 2’si belediye başkan yardımcısı, 7’si belediye meclis üyesi olmak üzere seçilmiş yerel yöneticilerden 10 kişinin gözaltına alınması ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası verilmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kayyımcı ve darbeci akıl bütün sınırları aşmış ve tamamıyla hukuk dışı ve gayrimeşru bir hal almıştır" denildi.

"Halkın tercihlerinden umudunu kesen ve siyaset üretemeyen mevcut zihniyet bu yolla esas olarak halkı cezalandırmakta, yerel yönetimleri kıskaca alarak halka hizmet edilmesini engellemektedir. Bu büyük bir suçtur ve sorumluları mutlaka hesabını verecektir" sözlerinin yer aldığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Hiçbir açıklama ve gerekçe işlenen bu suçu perdeleyemez. İstanbul Başsavcılığının bugünkü gözaltılara ilişkin yaptığı açıklama ve kent uzlaşısını kriminalize etme çabası tamamen bu suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. Kent uzlaşısı her şeyden önce seçmenlerin, mevcut yönetim zihniyetine karşı tabandaki uzlaşısıdır. Kent uzlaşısı bir yerel demokrasi ittifakıdır ve hiçbir adli operasyon yerel demokrasiye engel olamayacaktır. Başsavcılığın açıklamasıyla suçlanan partimiz ya da herhangi bir siyasi oluşum değil; bu yönde tercihini kullanan milyonlarca seçmendir, yani halkın kendisidir. Halkın tercihlerini sorgulamak, onu suçlamak veya kriminalize etmek hiç kimsenin haddine değildir. Hiçbir kurumun böyle bir hakkı yoktur. Partimiz, halkımızın bu isteğini Aralık 2023’teki tutum belgesinde sahiplenmiş ve bu yönlü siyaset geliştirmiştir. Buna rağmen kent uzlaşısının yasa dışı bir faaliyetmiş gibi gösterilmesi densizliktir. Nasıl ki geçmişte halk iradesine yönelik hiçbir kumpas tutmadıysa, bu kez de tutmayacaktır.

'OPERASYONLAR BÜYÜK BİR PROVOKASYONDUR'

Geliştirilen bu sistematik operasyonlar büyük bir provokasyondur. Demokratik siyaset yoluyla, demokratik müzakere yürüterek Türkiye’nin sorunlarını çözmek isteyen ve şiddeti tamamen dışlayarak faaliyet yürüten DTK ve HDK gibi sivil kurumların yasa dışı yapılanmalar gibi gösterilmesi demokrasiye olan düşmanlıktan başka bir şey değildir. Siyasi iktidar bu tutumundan vazgeçmelidir.



Bu operasyonların hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu darbeci zihniyetin Türkiye’ye kazandıracağı herhangi bir şey de yoktur. Bir kez daha İstanbul’daki gözaltıları ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında verilen hukuksuz ve mesnetsiz kararı kınıyoruz. Halk iradesine yönelik geliştirdiğiniz bu saldırılara derhal son verin. Gözaltına alınanları ve haksız yere tutuklananları serbest bırakın. Partimiz her koşulda sandık sonuçlarına, halkın tercihlerine sahip çıkacaktır."