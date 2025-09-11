DEM Parti'den 'ortak irade', Özgür Özel'den 'kararlılık' mesajı: Direnişin hukuktaki adı meşru müdafaadır

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüştü.

DEM Parti heyeti, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonlara karşı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bugün saat 15.17 sıralarında İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne (Eski il binası) giden DEM Parti heyeti, Genel Başkanlık katında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Özgür Özel ile Bakırhan ve Hatimoğulları açıklamalarda bulundu. Özel, ziyaretleri için DEM Parti Eş Genel Başkanlarına teşekkür etti.

BAKIRHAN: İKTİDAR SEÇİLMİŞ İRADEYLE UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇMELİ

Tuncer Bakırhan, "Bu sadece bir nezaket ziyareti değil. Hukuksuz, anti demokratik uygulamalara karşı aslında ortak bir irade göstermenin de ziyaretidir" ifadelerini kullandı.

"İktidar bu tür uygulamalardan vazgeçmelidir. Seçilmiş iradeyle, delegelerle uğraşmaktan vazgeçmelidir" diyen Bakırhan, "Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Olmazsa olmaz, en önemli koşullardan birisi budur. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkeyi demokrasiye, düzlüğe çıkarma mücadelesine devam ettireceğiz" vurgusu yaptı.

ÖZEL: BU BİNA, KAZANAN BİR BİNAYA DÖNÜŞTÜ

Bakırhan'ın ardından söz alan Özgür Özel, "Büyük bir hukuksuzluğun, büyük bir saldırının karşısındayız. Suçumuz ne diye bakarsak, kaybetmeyi kabullenmiyoruz. Bu bina, kazanan bir binaya dönüştü. Bu bina, İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında en büyük zaferi kazandı. İstanbul'u kazananın Türkiye'yi kazanacağı gerçeğiyle birlikte bu bina hedef haline geldi" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Özel, "Sokaklarımı karıştıracaksınız! Erdoğan diyor ki 'Kimsenin sokağı karıştırmasına izin vermeyiz.' Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmak. Buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafaadır" dedi.

"BAKANIN TALİMATIYLA ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ SİSTEME GİRMİYORLAR"

Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası hakkında açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Binanın tapusu bizde, Genel Merkez'de. Burası Genel Merkez Çalışma Ofisi'dir, İl Başkanlığı iki katlı bir binanın boş ikinci katıdır. Elbette burayı kayyuma vermeyeceğiz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yarın geldiğimizde de çalışmamızı yapacağız. Buna karşı İstanbul Valisi 3 gün sonunda Ankara'ya yazdı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Girseler, burada Genel Merkez'in olmasını istemediği kimse olmaz."

"Dimdik ayaktayız, buradayız, bundan sonra bu süreçleri en büyük kararlılıkla, titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Bizi süreçte kendileri için tehdit olan bir siyasi parti olmaktan çıkarıp iktidar umudu olmayan bir siyasi partiye dönüştüremezler. Partinin aldığı tarihsel tutarlılık içinde doğru kararlarla ortaya koyduğu iradeyi böyle yaparak sakatlayıp kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmayı çalıştıklarının farkındayız. CHP olması gereken yerde duracak, konuşması gereken yerde konuşacak, mücadele etmesi gereken yerde mücadele edecek."