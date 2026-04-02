DEM Parti'den Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Biliyorsunuz bir ara seçim, yerel seçim çağrısı yaptı. Hem partimize yaptı bu çağrıyı, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaptı bu çağrıyı. Hatta bu çağrıya ilişkin çeşitli görüşmeler yapacağını da söyledi" dedi.

"Seçim tartışmaları bizim Merkez Yürütme Kurulumuzun gündeminde değil" diyen Doğan, "Merkez Yürütme Kurulumuz, önümüzdeki hafta toplanacak. Şu anda partimizin en temel gündemlerinden biri, en acil, en ivedi gündemlerinden biri, tıpkı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 31 Mart'ın yıldönümünde dikkat çektiği gibi demokratikleşme" ifadelerini kullandı.

Doğan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en temel ihtiyacı ülkenin demokratikleşmesi ve biz bu ülkenin demokratikleşebilmesi için Kürt sorununda çözümün ve eş zamanlı olarak birbirinden ayrılamaz konular olarak görüyoruz. Eş zamanlı bir şekilde de demokratikleşmeye dair adımların atılmasının gerekliliğinden bahsediyoruz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz, sürdürüyoruz.

"SEÇİM ATMOSFERİ BAZI KONULARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEN ETKİ YARATIYOR"

"Biliyoruz ki bir seçim atmosferi tartışması bazı konuların üstünü örten bir etki de yaratıyor" ifadesini kullanan Doğan, "Nasıl mesela? Ülkeyi uzunca bir süre ne yapıyor, tek gündem etrafında topluyor ve fiili bir durum yaratıyor. Yani bir kere seçim denildiğinde başka herhangi bir gündemi konuşmak mümkün olmuyor. Her şey alanlarda, işte meydanlardaki atışmalara dönüyor çoğu zaman. Ülkenin başlıca sorunları konuşulamaz hale geliyor. Bugün sokaktaki işsizlik de, hayat pahalılığı da, demokratikleşme de her mesele ne yazık ki Türkiye'de seçim söz konusu olduğunda seçim sonrasına ertelenen bir başlığa dönüşüyor" diye konuştu.

"Oysa bugün Kürt sorunu açısından çok önemli bir kavşaktayız. Özellikle ana muhalefet partisinin bu kavşakta çok ciddi sorumluluklar üstlenebileceğini düşünüyoruz" vurgusunu yapan Doğan, "Demokratik muhalefet güçlendikçe, mücadele ve müzakereyi birlikte yapabildikçe, bu alanı genişlettikçe Türkiye'de demokratik adımların atılması, yasal düzenlemelerin yapılması daha hızlı bir hale gelebilir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SEÇİM ÇAĞRISINI ÇOK İYİ ANLIYORUZ"

Doğan, şunları ifade etti: "Artık silahların gölgesinde değil masada konuların konuşulabileceği, diyalog yoluyla sonuç alınabileceği bir dönemdeyiz. Böyle bir zamanın içinden geçiyoruz. Bizim bu aşamada önceliğimiz demokratikleşmenin yollarını zorlayan, Kürt sorununun adil ve kalıcı bir barışla çözülebilmesine hizmet edecek, özellikle de bunun muhalefet tarafından destekleneceği, hatta öncülüğünün yapılacağı bir süreçten bahsediyoruz."

Ayşegül Doğan, son olarak şunları kaydetti: "Muhalefetten beklentimiz ülkenin güncel sorunlarına ortak yanıtlar üretebileceğimiz, birlikte ortaklıklar kurabileceğimiz demokratikleşme için bir çaba ve gayret; ama tabii ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu ara seçim, yerel seçim gibi seçim çağrısının sebeplerini de çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz de benzer muamelelere maruz kaldık. Maruz kalmaya devam ediyoruz. Bakınız Newroz'da gördünüz kutlamalar sonrası yapılanları. Hâlâ kayyum larbelediyelerde iş başında. Yalnızca CHP'li belediyelerde değil, DEM Partili belediyelerde hala kayyumlarla yönetiliyor. Yani halk iradesi bizim için de en vazgeçilmez ve en önemli konulardan biri."