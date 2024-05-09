DEM Parti'den Perihan Koca iddialarına yanıt: Annesi 2016'da vefat etti

DEM Parti, milletvekili Perihan Koca'nın annesiyle ilgilenen bir hemşireyi 'eski bir Türk ismine sahip olduğu için odadan kovduğu' iddiasını yalanladı. DEM Parti'den yapılan açıklamada söz konusu iddialar için 'iftira' denirken bunu yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağı duyuruldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya ilişkin Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı.

Sabah Gazetesi ve Ümit Özdağ, Perihan Koca'nın, annesini İzmir’deki özel bir hastaneye götürdüğünü ve burada kendisiyle ilgilenen hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için odadan kovduğunu iddia etmişlerdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada Perihan Koca'nın annesinin 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Koca'nın İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede de böyle bir olayın yaşanmadığı aktarıldığı da belirtildi.

DEM Parti'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Siyasi parti genel başkanlığı faaliyeti yerine algı operatörlüğü yapmayı kendisine vazife edinen, ırkçı ve kirli propagandalarla gündem olmaya çalışan Ümit Özdağ adlı şahıs ve yandaş basın bu kez de annesini yıllar önce kaybeden Mersin Milletvekilimiz Perihan Koca’ya yönelik ahlaksızca bir iftira kampanyasını devreye koymuştur.

Milletvekilimizin annesini İzmir’deki özel bir hastaneye götürdüğü ve burada kendisiyle ilgilenen hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için güya hastane odasından kovduğunu ileri sürmüşlerdir. Oysa ki Perihan Koca’nın annesi 2016 yılında vefat etmiştir.

'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR'

Milletvekilimizin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede de böyle bir olayın yaşanmadığı aktarılmıştır. Gerçekle ilgisi olmayan bu iftiralar, yatsıya bile kalmadan sönüp gitmiştir. Yıllar önce hayatını kaybetmiş bir insanı bu çirkin yalana alet eden, milletvekilimizi hedef haline getiren Ümit Özdağ ile Sabah gazetesi ve haberi yapan Ceyhan Torlak’ı en güçlü şekilde kınıyoruz. Söz konusu iftirayı atanlar en hafif tabiriyle insanlıktan nasibini almamıştır. Bu kişi ve kurumlar kamuoyunun vicdanında mahkum edilmeli ve tarihin karanlık sayfalarındaki yerlerini almalıdır.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Siyasi etik ve basın-ahlak ilkelerini yok sayarak milletvekilimizin kişilik haklarını hedef alanlar ve partimize düşmanlık yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağız.

Partimizin her geçen gün daha da büyümesinin bazı çevrelerin korkulu rüyası haline geldiğinin farkındayız. Milletvekillerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere partimizi hedef alan bu tarz kirli kampanyaları boşa çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çabaları nafiledir; onların bu yalanlarına ve tehditlerine boyun eğmeyeceğiz ve Türkiye halklarının umudu ve sesi olmaya devam edeceğiz."