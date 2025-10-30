DEM Parti'den PKK'nin Türkiye'den çekilme kararı hakkında açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'taki bir otelde partisince düzenlenen "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2024'te yeni bir sürece girdiklerini belirten Bakırhan, sürecin başlamasına ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin Grubumuza (DEM Parti Grubu) gelip el sıkışmasıyla başlayan, bir yıldır eksik ve aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Çözüm aradığımız, halkların, inançların kardeşçe bir arada yaşamasının cevabını aradığımız bu süreçte Kars'taki bu renk ve farklılığın bize öğreteceği çok şeyler var" ifadelerini kullandı.

Farklı din, mezhep ve etnik kökenden insanların Kars'ta beraber yaşadığına dikkati çeken Bakırhan, "40-50 yıllık bu ayrıştırma, ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Bunun için Kars demeye, anlatmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"CUMHURİYET İLE SORUNUMUZ YOK"

Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın programın sunucusu tarafından hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok, Cumhuriyet'in demokrasi ile barışmasını istiyoruz. Cumhuriyet demokratik olsun, Türkiye'de yaşayan bütün renkler bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden dilinden, renginden düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur, Cumhuriyet demokrasiyle barışsın, Karslının birbiriyle barışık olduğu gibi."

PKK'NİN ÇEKİLME KARARI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nin Türkiye'den çekilme kararına ilişkin ise şunları kaydetti: