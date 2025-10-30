DEM Parti'den resepsiyon yorumu: Konunun çözüm süreciyle ilgisi yok

BirGün/ANKARA

DEM Parti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi.

DEM Parti kaynakları, resepsiyonla ilgili davet almamalarının, “Süreçte sorun var” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini kaydetti.

İmralı Heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin planlandığı gibi yapılacağının altını çizen partililer, önceki yıllardaki resepsiyonlar için de davet almadıklarını belirterek, “Konunun süreçle bir ilgisi yok” yorumunu yaptı.

BAHÇELİ DE KATILMADI

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile kurmayları da davet edilmelerine karşın resepsiyonda yer almadı.

Bahçeli, Anıtkabir'deki törenlere de katılmadı. MHP törenlerde yalnızca Celal Adan ve Erkan Akçay tarafından temsil edildi. MHP’nin resepsiyona katılmamasının, “KKTC’deki seçimlerde AKP ile yaşanan görüş ayrılığından” kaynaklandığı öne sürüldü.