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DEM Parti'den Reşit Kibar'ın ailesine ziyaret

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ve DEM Parti İl Örgütü, Cankurtaran mevkisinde mesire alanı projesi için orman kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güncel
  • 07.09.2024 17:37
  • Giriş: 07.09.2024 17:37
  • Güncelleme: 07.09.2024 17:43
DEM Parti'den Reşit Kibar'ın ailesine ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Kadın Meclisi Koordinasyonu üyeleri ve Artvin il örgütüyle birlikte, Artvin’de Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için ağaç kesimini engellemek için mücadele ederken öldürülen Reşit Kibar'ın Çifteköprü Köyü'ndeki ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Reşit’i katledenler, bu olayın arkasındaki güçler açığa çıkıncaya dek mücadele edeceğiz. Aileyle dayanışma içerisinde olacağız. Bu cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül'de mesire alanı projesi için orman kesimi yapmak isteyen şirkete köylüler engel olmak istemişti. Muhammet Ustabaş, Fikret Merttürk'e ait tabancayla köylülerin üzerine ateş açmış, saldırıda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybederken Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştı.

Yakalanan şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklanırken Fikret Merttürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borçka halkı, Reşit Kibar için sokakta
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