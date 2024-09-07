DEM Parti'den Reşit Kibar'ın ailesine ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Kadın Meclisi Koordinasyonu üyeleri ve Artvin il örgütüyle birlikte, Artvin’de Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için ağaç kesimini engellemek için mücadele ederken öldürülen Reşit Kibar'ın Çifteköprü Köyü'ndeki ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Reşit’i katledenler, bu olayın arkasındaki güçler açığa çıkıncaya dek mücadele edeceğiz. Aileyle dayanışma içerisinde olacağız. Bu cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

DEM Parti Kadın Meclisi Koordinasyon üyelerimiz ve Artvin il örgütümüz ile birlikte Artvin Cankurtaran Çifteköprü mezrasında doğasını koruduğu için katledilen Reşit Kibar’ın ailesini ziyaret ettik.

Reşit’i katledenler, bu olayın arkasındaki güçler açığa çıkıncaya dek mücadele… pic.twitter.com/XqPYdowhyG — Halide Türkoğlu (@Halide_Turkoglu) September 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül'de mesire alanı projesi için orman kesimi yapmak isteyen şirkete köylüler engel olmak istemişti. Muhammet Ustabaş, Fikret Merttürk'e ait tabancayla köylülerin üzerine ateş açmış, saldırıda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybederken Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştı.

Yakalanan şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklanırken Fikret Merttürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.