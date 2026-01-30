DEM Parti'den Şam'daki geçici hükümetle SDG arasındaki mutabakata destek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varıldığı duyurulan mutabakata destek verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın imzalarıyla yayımlanan "SDG - Şam Yönetimi anlaşmasını memnuniyet verici buluyor, destekliyoruz" başlıklı açıklamada "Rojava'nın iradesi bizim için esastır" dendi.

Sorunların "diyalog ve müzakere ile çözülmesi" çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ŞAM VE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Şam ve SDG ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu ve Kürt halkının medeni ile eğitim haklarının düzenlenmesini kapsıyor. Mutabakata göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girecek. Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Kobani güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.