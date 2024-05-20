DEM Parti'den, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bakırhan, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını ifade etti.

Güncel 20.05.2024 17:22 Giriş: 20.05.2024 17:22

Güncelleme: 20.05.2024 17:24 Kaynak: AA

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