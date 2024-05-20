DEM Parti'den, Selahattin Demirtaş'a ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bakırhan, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını ifade etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etti.
Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının, "siyasi" olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti.
Hatimoğulları, yargı kararları alınırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini kaydetti.
Bakırhan da kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.