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DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret: Görüşme 4 saat sürdü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 4 saat sürdü.

Siyaset
  • 17.10.2024 15:54
  • Giriş: 17.10.2024 15:54
  • Güncelleme: 17.10.2024 15:55
Kaynak: AA
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret: Görüşme 4 saat sürdü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 4 saat sürdü.

Ziyarette, Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

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