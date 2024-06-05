DEM Parti'den Sıddık Akış'a verilen hapis cezasına tepki

DEM Parti, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine tepki göstererek "AKP-MHP'nin talimatlı yargısının hukuku ayaklar altına alan kararları yok hükmündedir" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), görevden alınarak yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kumpasçı çok iktidar geldi geçti ama biz buradayız, olmaya da devam edeceğiz, siz gideceksiniz" denildi.

X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a, kayyım gaspına gerekçe yapılan ve düzmece delillerle oluşturulan, teknik olarak çökmüş bir davada 19 yıl 6 ay ceza verildi. AKP-MHP'nin talimatlı yargısının hukuku ayaklar altına alan kararları yok hükmündedir.

Kumpasçı çok iktidar geldi geçti ama biz buradayız, olmaya da devam edeceğiz, siz gideceksiniz!"

Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış'a, kayyım gaspına gerekçe yapılan ve düzmece delillerle oluşturulan, teknik olarak çökmüş bir davada 19 yıl 6 ay ceza verildi. AKP-MHP'nin talimatlı yargısının hukuku ayaklar altına alan kararları yok hükmündedir.



Kumpasçı çok… pic.twitter.com/P7jLSii7dU — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 5, 2024

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakkari Valiliği il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasaklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden almaya ilişkin Akış hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmış bir davayı ve sürmekte olan bir soruşturmayı gerekçe göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti, Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı nöbet eylemlerine başlamıştı.

Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuklama kararı verildi.