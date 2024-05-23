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DEM Parti'den sokak hayvanları açıklaması: "Katledilmelerine izin vermeyeceğiz"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Siyaset
  • 23.05.2024 16:44
  • Giriş: 23.05.2024 16:44
  • Güncelleme: 23.05.2024 16:54
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'den sokak hayvanları açıklaması: "Katledilmelerine izin vermeyeceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, "AKP iktidarı, sokak hayvanlarına yönelik yapacağı düzenleme ile sokaktaki canları katletmeyi planlıyor. “Uyutma” adı altında sokak hayvanlarının öldürülmesine izin vermeyeceğiz. Partimiz DEM Parti; doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadelesini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan ise şu değerlendirmede bulundu:

"Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, sokakta yaşayan hayvanları katletmeyi hedefleyen yasa tasarısına karşıyız. Sokak hayvanlarının katledilmesine izin vermeyeceğiz. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi gereği; yaşayan bütün canlılar doğal haklara sahiptir, biri diğerinden daha üstün değildir ve insanlar tarafından hayvanlara saygı gösterilmelidir."

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