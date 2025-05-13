DEM Parti'den Soma Katliamı açıklaması: "Hesabı mücadeleyle sorulabilir"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Emek Komisyonu, Soma Katliamı'nın 11. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Başta Soma olmak üzere tüm işçi cinayetlerinin hesabı ancak güçlü bir emek, barış ve adalet mücadelesiyle sorulabilir" denilen açıklamada Soma’daki katliamın kader veya kaza olmadığının vurgulandı:

"Bu düzen, işçiyi göz göre göre ölüme gönderen ve kâr uğruna insan hayatını hiçe sayan kapitalist sömürü düzenidir. Soma'da yaşananlar, devletin işçi sağlığı ve güvenliğinden nasıl elini çektiğinin, sermayeyle nasıl kol kola yürüdüğünün trajik bir özetidir" denildi. Türkiye'de hâla her yıl yüzlerce işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği veya engelli kaldığı belirtilen açıklamada, "Güvencesiz çalıştırma, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma politikaları ile grev yasakları artarak devam ediyor. Enflasyonla eriyen ücretler daha fazla yoksulluğa neden oluyor. Başta Soma olmak üzere tüm işçi cinayetlerinin hesabı ancak güçlü bir emek, barış ve adalet mücadelesiyle sorulabilir. Bizler, iş cinayetlerinin kader olmadığını haykırmaya, hakikati dillendirmeye ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz."

Açıklama, "Soma sadece madende değil, mahkeme salonlarında da işçilere yapılan hukuksuzluğun ve adil olmayan yargılamanın adıdır. Gerçek adalet yerini bulana kadar, işçiler güvenli ve demokratik bir ortamda çalışma koşullarına erişinceye kadar emek, demokrasi ve barış mücadelemiz sürecek. Adalet arayan herkesin yanında durmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Soma’da kaybettiğimiz 301 kardeşimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Soma’yı unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleriyle son buldu.