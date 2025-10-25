DEM Parti'den süreç değerlendirmesi: Beklenti yeni yasa taslağı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 23-24 Ekim'de yapılan toplantısında devam eden "sürece" ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

DEM Parti, İmralı Heyeti'nin 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde "sürece" ilişkin bir yasa taslağının gündeme gelmesini bekliyor.

DEM Parti MYK, 23-24 Ekim'de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 2026 yılı bütçe kanun teklifi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum konuşulurken ikinci günü ise "sürecin durumu", PKK'nin silah bırakması ve yeni yasalar için neler yapabileceği ele alındı.

MYK'de "çok kötü bir bütçe" olarak nitelendirilen 2026 yılı Bütçe Kanun Teklifine karşı yürütülecek kampanyalar da konuşuldu. Toplantıda, bütçeye karşı DEM Parti'nin toplumsal kesimlerle, sendikalarla yapacağı eylemleri nasıl organize edeceği, neler yapacağı soruları gündeme geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra önümüzdeki günlerde sürece ilişkin "bir yasa taslağının" da gündeme gelmesinin beklendiği ifade edildi.

DEM Parti, 27 Ekim'de yapacağı Parti Meclisi (PM) toplantısında da bu konuların ele alıp daha sonrasında sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacak. Parti Meclisi bütçeye yönelik yapılacak kampanyayı uygulamak için MYK'ye görev verecek, MYK de kampanyanın tarihlerini planlayacak.