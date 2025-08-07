DEM Parti'den 'süreç komisyonu' açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Meclis'te kurulan komisyonun geldiği aşamanın önemli olduğunu söyleyen Doğan, "Komisyonun en sonunda oluşmasını, ilk toplantısını gerçekleştirmiş olmasını çok değerli buluyoruz. Çok önemli bir kavşağa geldiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyonun tek başına bütün sorunları çözemeyeceğini belirten Doğan, "Bir komisyona böyle bir sorumluluk yüklemek haksızlık olur. Hepimizin hem siyaset hem de toplum olarak birlikte yan yana gelerek ortak mücadeleyle yapabilecekleri var" diye konuştu.

Komisyonun yol haritasının komisyon üyeleriyle belirlenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, "Meclis Komisyonunun yapacağı çalışmaların etkili ve kalıcı bir sonuca ulaşması ve sonrasında atılacak adımların gerçekleşmesi için partimiz her türlü çabayı gösterecektir" açıklamasını yaptı.

Komisyona üye göndermeme kararı alan İYİ Parti'nin üç üye kontenjanının AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılacağının gündeme geldiğini dile getiren Doğan, böyle bir durumda üye olarak DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini vereceklerini bildirdi.