DEM Parti'den süreç toplantısı: Tüm milletvekilleri Genel Merkez'de

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin milletvekilleri "çözüm süreci"ne ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla Genel Merkez'de toplandı.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından, süreçle ilgili toplantı yapılıyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek üzere DEM Parti milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı.

BİLDİRGE YAYIMLANDI

DEM Parti, 27 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini sabah saatlerinde yayımladı.

Toplantıda siyasal gündem, partinin örgütsel durumu ve Meclis Grubu'nun çalışmaları ile özellikle önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2026 bütçe görüşmelerine dair hazırlıklar ele alındı.

PKK'nin silah bırakma sürecinin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtilen bildirgede, PKK’nin 26 Ekim 2025 tarihinde Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı güçlerini geri çekme kararının "demokrasi, hukuk ve toplumsal barış süreci açısından önemli bir dönüm noktası" olduğu vurgulandı. Bu gelişmenin samimiyetle desteklenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Barış yalnızca silahların susmasıyla değil, eşit yurttaşlık ve demokratik hakların tanınmasıyla kalıcı hale gelir” ifadelerine yer verdi. Parti, sürecin akamete uğramaması için “üzerimize düşen her sorumluluğu almaya kararlıyız" denildi.

Ayrıca bildirge İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına da tepki gösterildi.