DEM Parti'den sürece ilişkin mesaj: Henüz yaprak kımıldamıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in, 20 bini çocuk 67 binden fazla Filistinliyi dünyanın gözü önünde katlettiğini belirten Doğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının çok önemli olduğunu, bu noktada tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Önce silahlar sussun, sonra her şey konuşulur" ifadesini hatırlatan Doğan, "Silahların susması önemli ancak çatışmasızlığın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Birtakım adımların atılması gerekiyor. Silahlar sustu şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor, ancak henüz yaprak kımıldamıyor. Önemli sözler söyleniyor, kıymetli laflar ediliyor, ezberler bozuluyor ancak söylemek yetmiyor. Bunu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

Sürecin kritik bir aşamada olduğunu ve önemli gelişmelerin olabileceğini vurgulayan Doğan, herkesin sürecin değerini bilmesi ve ciddiyetle yaklaşması gerektiğini dile getirdi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Doğan, yeni anayasaya ilişkin soruya, "Anayasa Türkiye'nin en kritik meselelerinden biri. Bizim de mücadelemizin en önemli varlık nedenlerinden biri. Komisyonun yeni bir anayasa yapmak için oluşturulmadığını söylemek gerekir. Ancak Türkiye'nin yeni, özgürlükçü, demokratik, eşit ve kardeşlik hukukunun tesis edildiği bir anayasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada" yanıtını verdi.

AKP'YE SLOGAN YANITI

Ayşegül Doğan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in DEM Parti Grubu'nda atılan Abdullah Öcalan sloganlarını değerlendirirken kullandığı "Çok büyük hatalar yapıldığını görüyorum. Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Sorumsuzluklar başka sorumsuzlukları getirir. O zaman da ana fikri kaçırırız" sözlerine yanıt verdi.

Her siyasi partinin grubuna gelenlerin, taleplerini iletmek isteyenlerin, siyasi partilere slogan atabileceğini belirten Doğan, şunları söyledi: "Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Bizim spesifik ve gizli bir ajandamız yok. Ömer Çelik böyle ifade etmiş. Ajandamız açık. Barış ajandası, demokratik çözüm ve bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yollarının açılmasını istemek nasıl spesifik ve gizli bir ajanda olabilir? O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar."

"Bundan rahatsız olmak ya da bunu başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur" diyen Doğan, "Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen 'bir başka ajanda mı var' sorusunu bizim sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var. Diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu bu kadar açık bizim için" ifadelerini kullandı.