DEM Parti'den Suriye'deki katliamı savunan Yeni Şafak yazarı hakkında suç duyurusu

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve avukatları, Suriye’de katliama uğrayan Alevilere yönelik katliamı savunan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ulusal ve uluslararası sözleşmelere dikkat çekilerek, Kılıçarslan’ın suç niteliğindeki yazısına yer verildi.

Suç duyurusunda, “Öncelikle kamu barışını bozmaya elverişliliği tartışmasız ifadeler içeren internet yayını ve X paylaşımına erişimin engellenmesine, yürütülecek etkin ve etkili soruşturma akabinde TCK m. 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, TCK m. 214 Suç İşlemeye Tahrik, TCK m. 215 Suçu ve Suçluyu Övme, TCK m. 122 Nefret ve Ayrımcılık suçu ile Savcılıkça resen tespit edilecek başkaca suç fiillerini gerçekleştiren şüpheli hakkında cezalandırma talebiyle iddianame tanzimine karar verilmesi” talep edildi.

KILIÇARSLAN NE YAZMIŞTI?

Suriye'de Alevi nüfusunun yoğunlukta olduğu Tartus, Hama, Lazkiye ve Ceble’deki saldırılarda yüzlerce Alevi'nin öldürüldüğü tahmin edilirken Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da bugünkü "Sizce de öyle değil mi?" başlıklı yazısında söz konusu saldırıları sahiplenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Alevilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz" sözlerini hedef alan Kılıçarslan, saldırıları hakaretler savurarak, skandal sözlerle savunmuştu.

Kılıçarslan yazısında, "Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten" ifadelerine yer vermişti.