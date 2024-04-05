DEM Parti'den 'taşımalı seçmen'le kaybedilen Kars'ta seçim iptali başvurusu

DEM Parti, İl Seçim Kurulu'na kentteki seçimin iptal edilmesi için başvuru yaptı. DEM Parti, kentte 3 bin 842 asker ve polisin taşındığını tespit etmişti.

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), 'taşımalı seçmenlerle halkın iradesinin gasp edildiği ve hile, usulsüzlüklerin yaşandığı' gerekçesiyle Kars'ta seçimlerin yenilenmesi için 2 Nisan’da başvuruda bulundu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itiraz reddedilince İl Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı. DEM Parti, seçimlerin yenilenmesi için ilçe seçim kuruluna verdiği dilekçede, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’ndaki 18, Fevzi Çakmak Mahallesinde kurulan 5 sandıkta taşıma oy kullanıldığı ve bu durum seçim sonuçlarını etki ettiği gerekçesiyle seçimin iptali ve yenilenmesini istedi.

3 BİN 842 ASKER VE POLİS OY KULLANDI

Kent merkezinde resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkezde yapılan seçimlerde MHP, 16 bin 384; DEM Parti ise 13 bin 120 oy aldı. İki parti arasındaki fark 3 bin 264 olurken, DEM Parti kentte 3 bin 842 asker ve polisin taşındığını tespit etti.

Cumhuriyet, Atatürk ve Fevzi Çakmak Ortaokulları’nda, dışarıdan getirilen asker ve polisler toplu olarak oy kullandı. Atatürk Ortaokulu’ndaki 1042 Nolu sandığa kayıtlı 120 seçmenden sadece biri dışında diğerlerinin başka kentlerin nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı. 120 seçmenin 199’unun batı illerinde ikamet ettiği, bir kişinin ise Kars'ın Kağızman ilçesine kayıtlı olduğu belirlendi.