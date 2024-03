DEM Parti'den 'taşımalı seçmen' tepkisi: İşlediğiniz suçları tek tek tespit ediyoruz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında bazı illerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasına tepki gösterdi. Doğan, her ihlali tek tek tespit ettiklerini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bazı illerde başta asker ve polis olmak üzere kamu görevlilerinin toplu şekilde taşınarak oy kullandırtılmasına tepki gösteren Doğan, "Biz her ihlali tek tek tespit ediyoruz, her ihlalin tek tek takipçisi olacağız ve her ihlalle ilgili hukuki süreci başlatacağız" dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ekranları başında bizleri izleyen, gözü kulağı burada olan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sandıkların kapanmasına sayılı saatler kaldı.Yerellerimizde kendimizi ve kentimizi yönetme biçimimizi göstermek için de sayılı saatler kaldı. Kayyım rejimiyle vedalaşmaya sayılı saatler kaldı. “DEM Gelir Devran Döner” demek için sayılı saatler kaldı.



'DEMOKRASİYİ KAZANMA GÜNÜ'



O yüzden öncelikli çağrımız tüm DEM Partililere; henüz oyunuzu kullanmadıysanız,

lütfen rehavete kapılmayın ve oyunuzu kullanın. Seçim sürecinin en başından bu yana ifade ettiğimiz gibi kentlerimizin kaderleri bizlerin elinde. Oylarımızla, bizden zorla alınanı geri alabiliriz. Bugün kentimize ve geleceğimize sahip çıkma günü. Gün demokrasiyi yerelden ve yeniden kazanma günü, kazandığımızı gösterme günü. Lütfen rehavete kapılmayın, DEM Parti adına oylarınızı kullanın.



'TEK BİR OY İLE BAHARA UYANABİLİRİZ'



Batıda oy kullanma işlemleri saat 17’ye kadar devam ediyor ama Kürdistan’da saat 16’ya kadar oy kullanabiliyorsunuz. Az kaldı. Boş vermeyelim, oyumuzu kullanalım. Bu gece yerellerimizi mora boyayalım. Tek bir oy ile bahara uyanabiliriz, yeni bir başlangıç yapabiliriz.



Batıda oy kullanma süreci birkaç ihlal dışında olağan akışında ilerlerken, Kürt illerinde her zamanki gibi insanlar olağanüstü koşullarda oy kullanmaya gidiyor. Halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyenlere DEM Parti olarak buradan sesleniyoruz: Suç işliyorsunuz, suç işlemeye devam etmeyin. Biz her ihlali tek tek tespit ediyoruz, her ihlalin tek tek takipçisi olacağız ve her ihlalle ilgili hukuki süreci başlatacağız. İşlediğiniz her suçu tek tek tespit ediyoruz.



'OYLARINIZA SAHİP ÇIKIN'



Devletin imkanlarıyla sandıkların kuşatıldığı, halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyenlerin adeta barikatlar kurduğu bir seçim. İnsanlar pek çok yerde bu barikatları aşmak için olağanüstü bir çaba ve gayret göstererek sandıklara ulaşmaya ve oylarını kullanmaya çalışıyor. İşte bunlara karşı en büyük cevabı vermek için yalnız oy kullanmakla kalmayalım. Sevgili DEM Partililer; oy kullandığınız hiçbir alanı terk etmeyin, sandıkları koruyun, iradenize sahip çıkın. İrademizi, iradenizi gösterme günüdür. Oy sayım işlemleri bitene kadar kesinlikle bulunduğunuz sandıkları, yerleri terk etmeyin.



Sandık çevrelerinden komisyonumuza bu saate kadar ulaşan çok sayıda ihlal bildirimi var. Bunları tek tek rakam olarak verebiliriz. Gerçekleşen ihlaller kullanılan pek çok oyu şaibeli hale getiriyor. İnsanların iradesini gölgelemeye çalışıyorlar, yok sayıyorlar. Uluslararası gözlemci heyetlere müdahaleler var. Bunların da takipçisiyiz. Gözlemci heyetlere müdahaleler nerede ve nasıl oluyor açıklayacağız."