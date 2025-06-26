DEM Parti'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'komisyon' ziyareti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'süreç' ile ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyon hakkında görüşmek için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki isim Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Pervin Buldan, birkaç hafta içinde Bahçeli, Özgür Özel ve Erdoğan'ı da ziyaret edeceklerini söyledi.

Buldan, "1-2 hafta içinde Sayın Bahçeli, Özel, Erdoğan'ı ziyaret ettikten sonra İmralı'da sayın Öcalan'ı ziyaret edeceğiz. Bu sürecin ilerlemesi için de istişarelere devam edeceğiz" dedi.

"MECLİS'İN ROLÜ ARTMALI"

Buldan'ın ardından konuşan Mithat Sancar ise Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme ve kurulması planlanan komisyon hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sürecin, toplumsal katılım ve destekle güçlenerek devam etmesi, barış yolunda daha sağlam adımlarla yürünmesi için bizim isteğimiz de Meclis'in rolünün artmasıydı. Bunun yolunun da bir komisyon kurulmasından geçtiği konusunda siyasi partiler arasında bir görüş birliği vardı. Komisyonun niteliğiyle ilgili de görüşmeler sürüyor. Meclis'in devreye girmesinin bu süreci daha sağlam ayaklar üzerine oturtacağından şüphemiz yok. Hukukî güvence ve toplumsal meşruiyet açısından Meclis önemli bir rol oynayacak."

KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

Sancar, komisyonun kurulma tarihi hakkında ise "Sayın TBMM Başkanı şu an diğer partilerden yazılı görüşleri bekliyor. Komisyonun kurulma ve çalışma biçimi mutabakatla oluşturulacak. Bütün partilerden ortak görüş etrafında komisyonun şekillenmesini bekliyoruz. Mümkün olan en kısa sürede komisyonun çalışmaya başlamasını önemsiyoruz" dedi.

"KOBANİ DAVASI ÇÖKMÜŞTÜR"

Pervin Buldan, çok sayıda HDP'li siyasetçiye ağır hapis cezalarını verildiği Kobani davasında gerekçeli kararın 13 ay sonra çıkmasına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Kobani davasında uzun süredir beklenen kararın yeni çıkması ve uzun bir karar çıkması Kobani davasının çökmüş olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çıkan gerekçeli karar çok manidar. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın serbest kalması gerektiğini tekrar ifade ediyorum. Kobani davası çökmüştür."