DEM Parti'den turizm sektöründeki ağır çalışma koşulları için araştırma önergesi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, turizm sektöründe emekçilerin ağır çalışma koşulları, güvencesizlik ve yaygın hak ihlallerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Mayıs 2025 verilerini hatırlatan Çiçek, Türkiye’nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 4'üncü sıraya yükseldiğini, yılın toplamında 62,3 milyon ziyaretçi ağırlayarak 61,1 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti. 2025’in Ocak-Mayıs döneminde 15 milyon 627 bin yabancı turist Türkiye’ye giriş yaparken, 12 Temmuz 2025’te son beş yılın Temmuz ayları içindeki en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ifade eden Çiçek, “Bu büyüme, turizm emekçilerinin ağır çalışma koşulları ve hak ihlalleri pahasına gerçekleşmektedir” dedi.

"HAK ARAYAN İŞÇİLER İŞSİZLİK TEHDİDİYLE SUSTURULUYOR"

Araştırma önergesinin gerekçesinde, turizm sektöründe sendikasızlaştırmanın sistematik bir politika haline geldiği vurgulandı. TÜİK verilerine göre 2025 Nisan ayında sektörde ücretli çalışan sayısının yüzde 7 artışla 1,45 milyona yükseldiğini belirten Çiçek, “Bu rakamın çok üzerinde kayıt dışı çalışan işçi bulunmaktadır” dedi. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Mart 2024 bültenine atıf yapan Çiçek, sendikalı işçi sayısının yalnızca 53 bin 570, sendikalı iş yeri sayısının 3 bin 418 olduğunu hatırlatarak “Sendikal örgütlenme girişimleri sistematik biçimde bastırılmakta, hak arayan işçiler işsizlik tehdidiyle susturulmaktadır. İSİG verilerine göre 2024 yılında hizmet sektöründe 431 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Çiçek, turizm emekçilerinin büyük bölümünün sezon bitiminde sosyal ve gelir güvencesinden yoksun bırakıldığını belirterek, asgari ücretin biraz üzerinde ücretlerle ve bahşişlerle geçimlerini sürdürmeye zorlandıklarını söyledi. Çiçek, “Kadın turizm emekçileri hamilelik döneminde işten çıkarılma, taciz, tehdit ve mobbing gibi çoklu ayrımcılığa maruz kalırken; göçmen ve mülteci işçiler çok daha düşük ücretlerle, tamamen sigortasız ve hiçbir hak güvencesi olmadan çalıştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"YASA DEĞİŞİKLİĞİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI"

14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasa değişikliğine de tepki gösteren Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçilerin artık haftada altı gün değil, 10 gün çalıştıktan sonra bir gün dinlenebileceğini, hafta tatilinde fazla mesai ücreti ödenmeyeceğini hatırlattı. Bu düzenlemenin yalnızca İş Kanunu’na değil Anayasa’nın 50. maddesi ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu da belirten Çiçek, “Kadın, göçmen ve mülteci emekçilere yönelik taciz, mobbing ve ayrımcılığı önleyecek mekanizmaların hayata geçirilmesi ve sosyal devlet ilkesini esas alan politikaların geliştirilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu acilen kurulmalıdır” dedi.