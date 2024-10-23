DEM Parti'den TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, başkent Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine yönelik bombalı ve silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Zamanlamanın manidar olduğunu belirten Temelli, 'provokasyon' nitelemesinde bulundu.

"PROVAKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTA"

Temelli, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar, provokasyon olduğu her halinden belli."