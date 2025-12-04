DEM Parti'den tutanak özeti tepkisi: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarıldı

DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19. toplantısında sunulan İmralı görüşmesi tutanak özetiyle ilgili açıklama yaptı, şeffaflık olmaması konusunda tepki gösterdi. Açıklamada Abdullah Öcalan’ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarıldığı ifade edildi.

DEM Parti Komisyon Üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına ve Kamuoyuna,

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 19. toplantısı, “Ortak Rapor Hakkında Görüşlerin Sunulması” ve “24 Kasım İmralı Ziyaretinin Aktarımı” gündemleriyle gerçekleştirilmiştir.

24 Kasım İmralı ziyaretine dair tartışmalar bağlamında yaklaşımımızı bir kez daha saygıdeğer kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Başından bu yana bu sürecin şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri etrafında yürütülmesi gerektiğini savunan bir parti olarak, İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile Meclis Komisyonu adına yapılan görüşmenin de içeriğine sadık, bütünlüklü ve objektif bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Tarihsel nitelikteki böyle bir meselenin çözümünde en fazla kaçınılması gereken husus, siyasal hesaplarla “kapalılık” ile “şeffaflığın” karşıt kutuplar gibi araçsallaştırılmasıdır. Şeffaflık, sürecin meşruiyetini ve toplumsal sahiplenmeyi güçlendiren asli ilkedir.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Sayın Öcalan’ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılması; her şeyden önce Öcalan’ın bu süreçteki tarihsel rolünü daraltma ve tartışmaya açma riskini barındırmaktadır. Bu ise bir yılı aşkın süredir yürüyen sürecin temel yaklaşımlarına, yapılan tariflere ve altına girilen sorumluluklara aykırıdır.

Komisyonda, parti olarak biz de İmralı tutanaklarının tümünün, olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettik. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen, Meclis Başkanlığı tutanakların tamamını paylaşmak yerine, dolaylı bir anlatıma dayalı, özetlenmiş bir metni hem komisyona hem de kamuoyuna sunmayı tercih etmiştir. Adaya giden heyet üyemizin bu özet metnin hazırlanmasına dahli olmamıştır.

Bu yöntem, Sayın Öcalan’ın değerlendirmelerinin sağlıklı ve bütünlüklü anlaşılmasını sağlamadığı gibi; bağlamından kopuk cümleler, seçmeci vurgular ve eksik alıntılar üzerinden çok sayıda spekülasyona kapı aralamaktadır. Toplam bağdan koparılan, öznel niyet okumalarına açık, tartışmaları körüklemeye elverişli her tür yaklaşımı reddediyoruz.

Bizim açımızdan esas olan, sürecin tüm taraflarına ve topluma karşı dürüst, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir dil kullanılmasıdır. Sayın Öcalan’ın sözlerinin, kimsenin politik pozisyonuna yedeklenmeden, herhangi bir parti içi hesaplaşmanın malzemesi haline getirilmeden, olduğu gibi ve tam haliyle görünür kılınmasını savunuyoruz.

Bu nedenle:

* Tutanakların tamamının komisyon üyeleriyle eksiksiz paylaşılması,

* Ardından da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak şeffaf bir mekanizmanın işletilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci; kişisel yorumlara, dar siyasi hesaplara, bağlamından koparılmış cümleler üzerinden yürütülen polemiklere bırakılamayacak kadar ciddi ve tarihsel bir süreçtir. Biz, sürecin özüne, ruhuna ve toplumsal beklentiye uygun şekilde; nesnel, şeffaf ve bütünlüklü bir aktarım yapılması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."