DEM Parti'den tutuklu öğrenciler için soru önergesi: "Üniversiteler baskı alanına dönüştü"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye’de tutuklu üniversite öğrencilerinin sayısının ve durumunun açıklanması amacıyla Meclis’e soru önergesi sundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle sunulan önergede Çelenk, “En temel haklarını ve barışçıl demokratik taleplerini dile getiren öğrenciler gözaltına alınmakta, tutuklanmakta ya da üniversite yönetimlerinin idari kararlarıyla cezalandırılmaktadır” dedi.

“BİRÇOK ÖĞRENCİ SADECE PANKART TAŞIDIĞI İÇİN ‘TERÖR’ SUÇLAMALARIYLA YARGILANIYOR”

Çelenk, son yıllarda üniversite öğrencilerinin yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri için hedef alındığını belirtti. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 27 Ekim’de yaşanan olaylara değinen Çelenk, “‘Hacettepe Ülkücü Teşkilatı’ adlı grubun çağrısı üzerine kampüse gelen kişiler, barışçıl protesto hakkını kullanan öğrencilere palalarla saldırmıştır. Yaralı öğrenciyi hastanede gözaltına alma girişimi, güvenlik anlayışının geldiği vahim noktayı göstermektedir” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası İstanbul Beyazıt Meydanı’ndaki eylemlerde de yüzlerce öğrencinin gözaltına alındığını, onlarcasının tutuklandığını hatırlatan Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Türkiye’de birçok öğrenci yalnızca bir eyleme katıldığı, bir pankart taşıdığı ya da bir bildiriyi paylaştığı için ‘terör’ suçlamalarıyla yargılanmaktadır.”

KAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TUTUKLU?

Önergesinde tutuklu üniversite öğrencilerinin sayısını soran Çelenk, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü statüsünde bulunan üniversite öğrencilerinin sayısı, bulundukları iller, isnat edilen suç türleri ve kayıtlı oldukları üniversiteler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi hem şeffaflık hem de eğitim hakkının korunması açısından zorunludur.”

“PROTESTO ANAYASAL BİR HAKTIR”

Öğrencilerin boykot, protesto ve yürüyüş gibi eylemlerinin suç kapsamına alınamayacağını belirterek Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerine atıfta bulunan Sevilay Çelenk, “1982 Anayasası’nın 26. ve 34. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddeleri, bireylerin düşüncelerini açıklama ve barışçıl biçimde toplanma haklarını güvence altına almaktadır. Nitekim Anayasa’nın 34. maddesi açıkça ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ der. Üniversite öğrencilerinin boykot dâhil her türlü barışçıl protestosu, demokratik katılımın ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

"ELİNDE SİLAH VE PALA TAŞIYANLAR KAMPÜSLERE RAHATLIKLA GİRİYOR"

Çelenk, üniversitelerin her gün yüzlerce polis tarafından çevrelendiği, buna karşın elinde silah veya pala taşıyan kişilerin kampüslere rahatlıkla girebildiği bir ortamın oluştuğunu söyledi. Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversiteler artık, içinde ve çevresinde öğrencilerin en ufak bir eylem ihtimaline karşı her gün yüzlerce polisin bekletildiği, ancak elinde silah ve palayla gelen kişilerin rahatlıkla dolaşabildiği yerlere dönüşmüştür. Bu tablo, yükseköğretim kurumlarının güvenlik politikalarıyla kuşatıldığını ve kamusal alanda özgürlüklerin sınırlandığını göstermektedir.”

Sevilay Çelenk - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili

Sevilay Çelenk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den şu sorulara yanıt istedi: