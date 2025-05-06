DEM Parti'den 'üç fidan' mesajı: Anılarına bağlılık sözüyle, sevgi ve minnetle anıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 53. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada "Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz" denildi.

Açıklamada Deniz Gezmiş'in darağacındaki sözleri hatırlatılırken "Onları idam edenler Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilirken; hayatlarını halka adayan Üç Fidan, aradan geçen yarım asra rağmen gittikçe büyüyen bir sevgiyle milyonların yüreğinde taht kurmuştur" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'nin açıklaması ve paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz. Darağacına giderken bile 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği!' diye haykıran Deniz ve yoldaşlarının idamı bu ülkeye, halka ve geleceğe karşı işlenmiş bir büyük günah olarak varlığını korumaktadır.

Onları idam edenler Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilirken; hayatlarını halka adayan Üç Fidan, aradan geçen yarım asra rağmen gittikçe büyüyen bir sevgiyle milyonların yüreğinde taht kurmuştur. Adanmışlığın, fedakarlığın ve büyük yaşamanın timsali olan Üç Fidan’ın yaktığı meşale, bugün hem bizlerin hem de eşitlik ve özgürlük isteyen herkesin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Anılarına bağlılık sözüyle, sevgi ve minnetle anıyoruz. Asla unutmayacağız!"