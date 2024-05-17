DEM Parti'den üç şehirde buluşma çağrısı: Kararı tanımamak mücadeleyle olur

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kobani Davasında mahkemenin verdiği kararlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Davada verilen kararların siyasi olduğunu ve bu kararları tanımayacaklarını belirten Doğan, "Tanımamak mücadeleyle olur" dedi. Yarın Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da halk buluşması düzenleyeceklerini açıklayan Doğan, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren herkesi davet ettiklerini söyledi. Doğan, "Bu buluşmalar sürecek. Bizim için bu dava yeni bir mücadele kavşağı" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kobani Davasında verilen kararların ardından yapılan MYK toplantısında alınan kararları açıkladı.

Partisinin genel merkezinde konuşan Doğan, bunun bir intikam ve rövanş davası olduğunu, davanın başından beri Kobani Davasıyla ilgili parti olarak yaptıkları açıklamaların kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadığını söyledi.

"TALİMATLI MAHKEME BİLE BAĞLANTI KURAMADI"

Mahkemenin verdiği kararların hiçbir hukuki karşılığı olmadığını belirten Doğan, "Böyle bir ortamda nasıl bir yumuşama ve normalleşmeden bahsedebiliriz?" dedi. Doğan, talimatlı mahkemelerin bile Kobani protestolarında hayatını kaybedenlerle davada yargılananlar arasında bir bağlantı kuramadığını vurguladı.

Ayşegül Doğan, kararların ardından iktidar yetkililerin yaptığı paylaşımların da davanın siyasi saiklerle sürdürüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

"KARARI TANIMAMAK, MÜCADELEYLE OLUR"

"Bir partinin siyaset yapması felsefesi yargılanıyor, çözüm sürecinin intikamı alınıyor" diyen Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Buraya varırken muhalefet daha bir arada, daha birleşik bir mücadele verseydi bugün HDP'li siyasetçiler içeride olur muydu diye düşünmeye bütün kamuoyunu davet ediyoruz. Bu siyasetçileri bu kadar sene içeride rehin tutamayacak tek güç bizim dayanışma gücümüzdür. Yüksekdağ ve Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacak tek güç, herkes için eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmektir.

Tanımamak, mücadeleyle ve yan yana gelişleri artırmakla olur. Gültan Kışanak'ın da söylediği gibi özgürlük, adalet ve demokrasiyle ihtiyaç var. Bunun sağlamak için de yıllardır haksız hukuksuz biçimde içeride tutulan herkesin hapishanelerden çıkarılması gerekiyor. Aksi halde normalleşmeden, yumuşamadan bahsetmemiz mümkün olamaz.

3 İLDE HALK BULUŞMASI ÇAĞRISI

İlk etapta yarın 'herkes için demokrasi' diyerek Adana'da saat 17.00, Diyarbakır'da saat 16.00 ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17.00'de bir araya geliyoruz. Gezi'den Can Atalay'a hep birlikte ses çıkarmazsak bizi çok daha zorlu günler bekler. Bu buluşmalara, eşitlik ve özgürlük talebi olan herkesi davet ediyoruz. Bu buluşmalar sürecek. Bizim için bu dava yeni bir mücadele kavşağı."

Kararın ardından muhalefet partileriyle olan temaslarını da anlatan Ayşegül Doğan, "Eş genel başkanlarla bir temas sağlandı mı bilgim dahilinde değil fakat bir karar esnasında Meclis'te birlikteydik. CHP'den bir heyet de oradaydı ama doğrudan Özgür Özel için soruyorsanız benim bilgim dahilinde değil" dedi.

"BU SİYASETTEN VAZGEÇMEYECEK MİLYONLAR VAR"

Dosyanın oluşturulma sürecinde yaşananları ve iktidar yetkililerinin açıklamalarını da hatırlatan Ayşegül Doğan, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Kobani dosyasının oluşturulma sürecinde, protestolarda hayatını kaybedenlere kimlerin saldırdığının araştırılmasını defalarca istedik, hepsi reddedildi. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın 'kontrol edemediğimiz güçler' açıklaması, cumhurbaşkanı yardımcısının attığı tweet, bir partiyi kapatmak ve tümden diz çöktürmeye çalışmanın ikrarı. Ne yaparsanız yapın bu siyaset felsefesinden vazgeçmeyecek insanlar var. Yalnızca DEM Parti'den bahsetmiyorum, milyonlarca insan var. Tanımadığınız zaman bu insanlar yok olmuyor."