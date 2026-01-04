DEM Parti'den Venezuela açıklamasında ABD'ye tepki: "Emperyalist müdahalenin karşısındayız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısına ilişkin açıklama yayınladı.

DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Ebru Günay ve Berdan Öztürk imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, "Dünyanın farklı bölgelerinde derinleşen gerilimler, çatışmalar ve tek taraflı müdahaleler, uluslararası düzenin hızla aşındığı bir döneme işaret etmektedir. Bu sürecin en son ve en kaygı verici örneklerinden birine, ABD yönetiminin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonla tanık olduk" denildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle yürütülen bu müdahale; Birleşmiş Milletler’in kurucu anlaşmaları ile uluslararası hukukun açık ihlali, bir ülkenin egemenlik haklarına yönelik kabul edilemez bir saldırı ve halkların kendi geleceklerine demokratik yollarla karar verme hakkının gaspıdır. Bir ülkenin, “istenilen yönetim oluşana kadar dış güçler tarafından yönetileceği” biçimindeki yaklaşım, yalnızca Venezuela için değil, tüm dünya açısından son derece tehlikeli bir kapıyı aralamaktadır.

"BU DURUM, SINIRLARI AŞAN DERİN BİR GÜVENLİK SORUNU YARATACAKTIR"

Askeri kapasite üstünlüğünün siyasi tercihler dayatmak ve halkların iradesini bastırmak için kullanılabileceğinin ilan edilmesi, açık bir tehdit ve küresel ölçekte kuralsızlığın beyanıdır. Bu tutum uluslararası kurumların, çok taraflı mekanizmaların ve ortak hukuki normların bilinçli biçimde devre dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Venezuela’nın enerji, doğal ve yeraltı kaynakları, küresel güç mücadelelerinin değil, o ülkede yaşayan halkların ortak ve meşru mülkiyetidir.

Ayrıca uyarıyoruz ki; böylesi askeri müdahalelerin yarattığı otorite boşluğu ve kaos ortamı, tarihsel tecrübelerle sabittir ki halklara barış değil daha fazla yıkım getirmektedir. Venezuela’da devlet kurumlarının ve idari yapının işlevsizleştirilmesi, bölgeyi küresel uyuşturucu kartelleri ve organize suç örgütleri için denetimsiz bir faaliyet ve hakimiyet alanına dönüştürme riski taşımaktadır. Bu durum, sadece Venezuela halkını değil tüm bölgeyi tehdit eden, sınırları aşan derin bir güvenlik sorunu yaratacaktır.

"EMPERYALİST MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

Öte yandan, Venezuela’da uzun süredir devam eden siyasal krizin sorumluluğu yalnızca dış müdahalelere indirgenemez. Maduro yönetiminin insan hakları ihlalleri, muhalefete yönelik baskıları ve demokratik siyasal alanı daraltan uygulamaları da ülkeyi derin bir çıkmaza sürüklemiştir. Ancak bu sorunların çözümü askeri operasyonlar, kuşatmalar ya da dışarıdan dayatılan yönetim değişiklikleri değildir.

Venezuela’da kalıcı istikrar ve refah ne otoriter yönetim pratikleriyle ne de uluslararası askeri müdahalelerle sağlanabilir. Çözüm, Venezuela halklarının demokratik iradesine saygı gösterilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve kapsayıcı, barışçıl bir siyasal sürecin önünün açılmasıyla mümkündür.

21’nci yüzyıla barış, adalet ve eşitlik umuduyla giren halklar, gücü elinde bulunduranların dünyaya hükmetme iddiasını kabul etmez ve etmeyecektir. DEM Parti olarak, Venezuela halklarının demokrasiye, özgürlüğe ve onurlu bir yaşama kavuşma hakkının yanında olduğumuzu; her türlü emperyalist müdahaleye, askeri tehdide ve hukuksuzluğa karşı durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."