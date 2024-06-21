DEM Parti'den yangın açıklaması: Halkımızı yalnız bırakmayacağız

DEM Parti, Mardin ve Diyarbakır'da şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ilgili devlet kurumlarının yangına müdahale etmekte geciktiği belirtildi ve felaketin sebebi hakkında inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin ve Diyarbakır'da şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, DEM Partili belediyelerin yangınlar başladığından beri söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu belirtilirken iktidarın yangına müdahale etmekte geciktiği vurgulandı.

Açıklamada, felaketin sebeplerinin incelenmesi ve yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanması gerektiği de ifade edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle:

"Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki kırsal bölgede dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangından etkilenen ve ölen yüzlerce canlı için üzüntülüyüz.

Yangının yaşandığı ilk andan itibaren başta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere, çevre ilçe belediyelerimiz bütün olanak ve ekipmanlarını seferber edip yangına müdahale etmişlerdir. Yangın sonrasında ise bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için belediyelerimiz kriz masası kurmuş, hızlıca mobil aşevi araçları ve yaşam çadırları gibi temel araç-gereçleri yangın bölgelerine ulaştırmıştır.

Ayrıca yangından ciddi biçimde etkilenen canlılar için belediyelerimiz bünyesindeki veterinerler görevlendirilmiştir. DBP Eş Genel Başkanları, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz ile kent dinamikleri anında bölgeye hareket etmiş, halkımızla birlikte yangına müdahale etmiş ve halkımızın acılarına ortak olmuştur. Bundan sonraki süreçte de yurttaşların ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması konusunda belediyelerimiz üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.

Bölgeden gelen ilk bilgiler devletin yangına müdahale etmede geciktiği yönündedir. Öte yandan Diyarbakır Valiliği’nin yangının ‘anız ve örtü’ yangını olduğu yönündeki açıklamalarına, bu felaketi bizatihi yaşayanlar ve köylüler itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu ifade etmiştir. Yaşanan bu büyük felaketin sebebinin açığa çıkarılması için derhal gerekli incelemeler başlatılmalı, yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanmalıdır. Bunun dışında tüm halkımızı bu yangında zarar gören yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Yangını konuştuğumuz şu saatlerde Ergani’de de büyük çaplı bir yangının çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Duruma hızlıca müdahale edilerek ivedilikle kontrol altına alınması temennimizdir. Yangından etkilenen halkımızı asla yalnız bırakmayacağız; acımızı beraber yaşayacak, yaralarımızı birlikte saracağız."