DEM Parti'den yangın alanları için kanun teklifi: Afet bölgesi ilan edilsin

DEM Parti, Mardin ve Diyarbakır sınırında çıkan ve şu ana kadar 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangında zarar gören alanların 'afet bölgesi' ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 15 yurttaşın hayatını kaybettiği ve doğal yaşamının tahrip olduğu Mardin Mazıdağı ve Diyarbakır Çınar bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi sundu.

Teklifin gereçkesinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi'nin yangınla ilgili raporuna da yer verilirken yetkililerin yangına zamanında müdahale edemediği vurgulandı.

Bölge halkının felaket karşısında yaşadığı kayıpların telafisi için yangın alanlarının 'afet bölgesi' ilan edilmesi gerektiği belirtilirken gerekli kaynakların hızla sağlanması ve uzun vadeli onarım çalışmalarının başlatılması çağrısı yapıldı.