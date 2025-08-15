DEM Parti'den yangın çağrısı: "Karadan müdahale yetersiz, helikopterleri derhal Diyarbakır ve Adıyaman'a yönlendirin"

DEM Parti'den Diyarbakır’ın Lice ilçesi ile Adıyaman kırsalında çıkan yangınların büyüdüğünü ve karadan müdahalenin yetersiz kaldığı belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice’de ve Adıyaman kırsalında başlayan yangın büyüyor, karadan müdahale yetersiz. Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz: Helikopterleri derhal Diyarbakır ve Adıyaman’a yönlendirin! Ormanlarımız, tarım arazilerimiz ve köylerimiz yanarken sessizlik kabul edilemez. Bu ihmaller halkın canına, doğasına, yaşamına mal oluyor!" denildi.