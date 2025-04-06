DEM Parti'den yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e tebrik

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak, genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

