DEM Parti dilekçe verdi: Gülistan Doku için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan ve son 1 haftada soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin tutuklandığı Gülistan Doku'nun akıbetinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

Kordu, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasına da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"5 Ocak 2020 tarihinde Dersim’de kaybettirilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının son sürecinde yaşanan gelişmelerle beraber akıbetine ilişkin sürecin kapsamlı biçimde ele alınması, olayın cinayet boyutu ile delillerin karartıldığına dair iddiaların aydınlatılması, soruşturmanın ilk aşamasından itibaren hangi doğrultuda ilerlediğinin ve karar alma süreçlerinin nasıl şekillendiğinin ortaya çıkarılması, bugüne kadar soruşturma kapsamı dışında bırakılan üst düzey kamu görevlilerinin olası sorumluluklarının tespit edilmesi, yargısal ve idari süreçlerde ortaya çıkan aksaklıkların belirlenmesi, kadınlara karşı işlenip üzeri kapatılmaya çalışılan suçların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin oluşturulması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."

4 YIL ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatmak için 4 yıl önce TBMM’de HDP tarafından verilen araştırma komisyonu önergesi, CHP ve İYİ Parti tarafından desteklenirken AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.